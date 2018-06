Patient während Herz-OP vom Tisch gefallen

Eine unfassbare Panne passierte am Donnerstagvormittag im Grazer Universitätsklinikum: Inmitten einer Herzoperation klappte ein Operationstisch, wohl aus technischen Gründen, zusammen. Die Operation musste abgebrochen werden. Der Patient stürzte vom Tisch. Über seinen Zustand war zunächst nichts bekannt.

Bis die Ursache für den Vorfall definitiv geklärt ist, würden laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" alle Operationssäle, in denen sich Tische derselben Serie befinden, geschlossen bleiben. Das seien 12 Säle, womit an der Chirurgie im LKH Graz aktuell gar keine Operationen durchgeführt werden können.

Krisenstab berät

"Wir haben einen Krisenstab eingesetzt, um die Ursache zu klären", wird Pressesprecher Reinhard Marczik zitiert. Die Operationstische seien in Betrieb, seit die neue Chirurgie am Krankenhaus existiere. "Wir können nicht sagen, ob die Sperre eine Stunde oder mehrere Tage dauert", so Marczik zur "Kleinen Zeitung".

(red)