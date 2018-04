Von Mutter eingeschlossen 18. April 2018 16:16; Akt: 18.04.2018 16:17 Print

Kleinkind aus versperrtem Hitze-Auto gerettet

Eine Mutter schloss in Gleisdorf unabsichtlich ihr Kind in den Pkw ein. Da sie das Auto nicht mehr öffnen konnte und es in der prallen Sonne stand, wählte sie den Notruf.