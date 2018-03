Alter schützt vor Torheit nicht 27. März 2018 10:47; Akt: 27.03.2018 10:47 Print

Ladendieb (80) entpuppte sich als Serientäter

Ein älterer Herr wurde am Montag in einem Geschäft in Graz auf frischer Tat dabei ertappt, als er gerade mehrere Toilettartikeln stehlen wollte.