Leibnitz 27. Juli 2018

Autofahrerin (17) erfasst Mäderl am Schutzweg

In Leibnitz hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Eine 13-Jährige wollte am Schutzweg die Straße überqueren und rannte dabei gegen einen fahrenden Pkw.