Radler kollidiert mit Reh – Mehrere Rippenbrüche

Um kurz vor 12 Uhr am Mittwoch war der 63-Jährige mit seinem Fahrrad auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Vogau von Ehrenhausen kommend in Richtung Straß unterwegs, als plötzlich ein Reh aus einem Hof auf die Straße gelaufen ist. Das Tier rannte geradewegs in die Richtung des Radfahrers und kollidierte mit diesem.

Der Leibnitzer stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz den Schwerverletzten in das Landeskrankenhaus Wagna ein. Der 63-Jährige erlitt mehrere Rippenbrüche.

Ungewöhnlicher Crash

Wildunfälle sind keine Seltenheit, im Gegenteil. Unfälle am helllichtem Tag im Juni kommen allerdings nicht so häufig vor. Generell ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls mit Wildtieren im Straßenverkehr im Frühling und Herbst sowie in späten Abend- und frühen Nachtstunden am größten. Schätzungen des ÖAMTC zufolge verenden bis zu 100.000 Wildtiere pro Jahr auf Österreichs Straßen.

Zusammenstoße mit Tieren enden aber oft auch verheerend für die betroffenen Menschen, immerhin ist die Wucht des Aufpralls enorm. Trifft man beispielsweise mit 50 km/h auf einen 20 kg schweren Rehbock, wirkt eine halbe Tonne auf Fahrzeug und Fahrer, bei 100 km/h beträgt die Aufprallwucht bereits zwei Tonnen.

