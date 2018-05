Lehrling (16) klaute Audi von seiner Firma

Am Wochenende wurde von einem vorerst Unbekannten ein Wagen der Marke "Audi" von einem Autohändler in Leoben entwendet. Der Firmenbesitzer erstattete am Montagmorgen Anzeige. Noch am selben Tag gegen 16 Uhr konnten Polizisten das gestohlene Auto auf einem nahe gelegenen Park & Ride Parkplatz in Leoben sicherstellen.

Spritztour ohne Führerschein

Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte ein 16-jähriger Lehrling der Firma den Wagen geklaut haben. Der junge Mann aus Leoben soll den Pkw am Freitagabend unbefugt in Betrieb genommen und damit davongerast sein. Der Teenie unternahm im teuren Audi eine Spritztour durch Leoben, Kapfenberg und St. Marein im Mürztal. Wegen eines technischen Defekts an der Lenkung musste er den Audi dann auf dem Parkplatz zurücklassen. Abgesehen davon blieb das Auto unbeschädigt.

Der 16-Jährige zeigte sich geständig und gab außerdem zu, den Audi schon einmal zuvor am Abend des 22. Mai gemeinsam mit einem 19-jährigen Freund "ausgeborgt" zu haben. Beide besitzen keinen Führerschein.

