Wolf biss über Nacht 15 Schafe tot

Der Vorfall soll sich laut Polizeiangaben schon in der Nacht auf den 24. April zugetragen haben. Am Vormittag erstatte ein 47-jähriger Steirer Anzeige. Mindestens zehn Tiere seien von einem unbekannten Tier gerissen worden, meldete der besorgte Landwirt.

Jetzt gibt es Ermittlungsergebnisse: Demnach wurden acht Lämmer und sieben Mutterschafe getötet – von einem Wolf.

"Aufgrund des Rissbildes konnte ein Wildtier nicht ausgeschlossen werden. Der Amtstierarzt und die landesübergreifende Koordinierungsstelle des Forschungsinstitutes für Wildtiere und Ökologie wurden beigezogen. Am 18. Mai wurde durch das Ergebnis der veranlassten DNA-Untersuchung eindeutig ein Wolf als Verursacher bestätigt", teilt Gruppeninspektor Mario Schipfer von der Polizeiinspektion Leutschach in einer Aussendung am Samstag mit.

Wolf tötet über 40 Schafe

