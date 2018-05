Party in Lignano: Steirer (17) in Auto gelaufen

Jedes Jahr über Pfingsten pilgern hunderte jugendliche Österreicher an den Badeort an der italienischen Adria-Küste, um dort Party zu machen. Schon jetzt gibt es erste traurige Nachrichten vom sogenannten Spring Break: In der Nacht auf Samstag hat sich in Lignano laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" ein tragischer Unfall ereignet. Ein 17-jähriger Grazer wurde von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt.

Wie der Kärntner Polizist Heimo Bartlmä, der sich vor Ort befindet, berichtet, habe der Jugendliche das vorbeifahrende Fahrzeug übersehen, als er die Straße überqueren wollte. "Ein Rettungswagen ist die Straße entlang gefahren. Der Mann hat abgewartet, bis der Wagen vorbeigefahren ist und wollte dann die Straße überqueren." Dass allerdings noch ein weiteres Fahrzeug nachgekommen war, dürfte der 17-Jährige erst zu spät mitbekommen haben.

Zwei Österreicher vorab verbannt

Alle Jahre wieder sorgen um Pfingsten herum zahlreiche Meldungen vom Spring Break in Lignano für Schlagzeilen. Immer wieder ereignen sich Unfälle oder Randale. Die italienische Polizei hat heuer – nach den schlechten Erfahrungen in den vergangenen Jahren – eine "Aktion scharf" gegen die Alkoholexzesse jugendlicher Urlauber aus Österreicher angekündigt und bereits ernst gemacht. So wurden bereits an Tag 1 am Freitag zwei Kärntner, die alkoholisiert randaliert hatten, vorab von den Beamten nach Hause geschickt. ""Der Eine hat mutwillig auf Autos eingetreten, der andere bei einem Lokal randaliert" – mehr dazu hier >>>

Traurige Bilanz 2017

Im Vorjahr sorgte der Fall eines Steirers, der mit Messerstichen verletzt worden war, für Schlagzeilen. Insgesamt wurden 17 Österreicher aus Lignano ausgewiesen, weil sie betrunken randaliert hatten.

Video: Springbreak in Lignano 2017



(red)