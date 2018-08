Lipizzaner-Transport geht bei Fahrt in Flammen auf

Dramatische Szenen auf einer Straße im Ortsteil Steinegg von Heiligenkreuz am Waasen im Bezirk Leibnitz: Gegen 18.55 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand im Motorraum eines fahrenden Pkws aus.

Der Lenker hielt sofort an und machte sich an die Rettung der in einem Anhänger mitfahrenden Lippizaner. Gemeinsam mit seiner 48-jährigen Beifahrerin brachte er die vier Pferde in Sicherheit. Anschließend verständigte er die Einsatzkräfte.

Die Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz am Waasen konnte den Brand in kurzer Zeit löschen. Bei dem Brand wurden weder Menschen noch Tiere verletzt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

