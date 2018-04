Drama im Steinbruch 10. April 2018 11:16; Akt: 10.04.2018 11:16 Print

Lkw-Fahrer stirbt beim Abladen von Schotter

In Gröbming-Winkl ist es am Dienstag zu einem tragischen Unfall gekommen. Beim Abladen kippte ein Schotter-Lkw um, der Lenker starb in der Fahrerkabine.