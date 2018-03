Straden 28. März 2018 08:06; Akt: 28.03.2018 08:06 Print

Mann (47) trennt sich beim Holzspalten drei Finger ab

Bei einem Arbeitsunfall in Straden (Bezirk Südoststeiermark) ist am Dienstag ein 47-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann geriet mit seiner Hand in einen Holzspalter.