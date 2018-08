Autobastler (33) erlitt tödlichen Stromschlag

Fataler Arbeitsunfall in Aich, im Bezirk Liezen: Gegen 15.45 Uhr führte der 33-Jährige in einer Garage Schweißarbeiten an einem Pkw durch.

Während dieser Arbeiten dürfte er an der Schweißanlage hantiert haben und in weiterer Folge in den Kraftstromkreis gelangt sein. Dabei erlitt der 33-Jährige einen tödlichen Stromschlag.

Seine Ehefrau bemerkte den Unfall, unterbrach den Stromkreis und verständigte die Einsatzkräfte.

Trotz der Reanimationsversuche eines Notarztes verstarb der 33-Jährige noch an der Unfallstelle.

