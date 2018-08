Mann warf Benzinflasche in Haus des Arbeitgebers

Gegen 8.30 Uhr am Freitag dürfte der 54-jährige Rumäne aus dem Bezirk Murtal das Grundstück des 62-Jährigen betreten haben. Dort schlug er mit einem Lärchenast vier Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses gewaltsam ein und warf eine mit Benzin gefüllte, jedoch nicht entzündete Plastikflasche durch eine beschädigte Scheibe ins Wohnzimmer. In der Folge flüchtete der 54-Jährige – aber nur kurz. Denn Polizisten konnten den Mann wenig später in der Nähe festnehmen.

Bei seiner Vernehmung gab er an, dass er seinem ehemaligen Arbeitergeber einen Denkzettel verpassen und ihm Angst einjagen wollte. Dieser würde ihm noch Geld schuldig sein.

Mehrere tausend Euro Schaden

Erhebungen ergaben, dass der Tatverdächtige den 62-Jährigen bereits vor rund einem Monat bedroht haben soll, weshalb die Staatsanwaltschaft Leoben die Festnahme sowie die Einlieferung des 54-Jährigen in die Justizanstalt Leoben anordnete. Am Einfamilienhaus dürfte ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein.

