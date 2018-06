25-jähriger Biker aus Wien nach Sturz bewusstlos

Gemeinsam mit einem Freund unternahm ein 25-Jähriger aus Wien am Donnerstag eine kleine Motorradtour Richtung Mariazell in der Steiermark, berichtet das Rote Kreuz Bruck-Mürzzuschlag.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der junge Biker gegen 12.30 Uhr auf der B20 am Josefsberg (Bez. Lilienfeld) in einer Linkskurve von der Straße ab.

Der 25-Jährige schlitterte über eine Wiese und stürzte mehrere Meter über einen Abhang hinunter. Nach dem Unfall verlor der Wiener im ersten Moment sein Bewusstsein.

Freund eilte Wiener zu Hilfe

Sein Begleiter verständigte sofort die Einsatzkräfte und eilte seinem Freund zu Hilfe. Nur wenige Minuten später traf bereits ein First Responder des Roten Kreuz Mariazellerland ein und führte die Erstversorgung durch.

Der alarmierte Notarzt führte danach die weiteren notärztlichen Maßnahmen am Unfallort durch. Der verletzte Wiener wurde anschließend in stabilem Zustand in das Landesklinikum Lilienfeld transportiert.

(wil)