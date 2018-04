Kapfenberg 06. April 2018 12:53; Akt: 06.04.2018 12:53 Print

Maschine zertrümmert Steirer (27) das Gesicht

Bei einem Arbeitsunfall in einem Metallverarbeitungsbetrieb in Kapfenberg ist ein 27-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen.