Nächtliche Massenrauferei auf der Kärntner Straße

In der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht sind rund 20 Personen in eine heftige Auseinandersetzung auf der Kärntner Straße in Graz geraten.

Zehn Streifen im Einsatz

"Gegen Mitternacht beorderte die Landesleitzentrale der Polizei eine Streife der Polizeiinspektion Graz-Eggenberg zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 20 Personen auf der Kärntner Straße. Zusätzlich wurden neun weitere Streifen zu dem Einsatz beordert. Beim Eintreffen der Streifen am Vorfallort nahmen die Beamten rund 30 Personen auf der Fahrbahn wahr. Die Lage war durch das aggressive Verhalten einiger Beteiligten unruhig", schildert die Polizei den nächtlichen Einsatz.

Mit Eisenstange zugeschlagen

Ein 22-jähriger und ein 25-jähriger Grazer, sowie ein 31-jähriger Türke wurden bei der Schlägerei verletzt. Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung durch und lieferte die drei Verletzten in das Landeskrankenhaus Graz ein.

Bei den Befragungen vor Ort gab der 25-Jährige an, dass er vom 22-Jährigen mit einer Eisenstange auf den Kopf geschlagen worden sei. Der 25-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde am Hinterkopf. Der 22-Jährige wies die Vorwürfe zurück und behauptete stattdessen, dass ihm ein Unbekannter mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe und er dadurch verletzt worden sei. Der 31-Jährige gab gegenüber den Beamten ebenfalls an, dass er mit einer Eisenstange von einem Unbekannten attackiert worden sei.

Die Beamten konnten die Eisenstange sicherstellen. Diese wird nun von den Spezialisten der Spurensicherung untersucht.

Insgesamt sollen elf Personen aktiv an der Rauferei beteiligt gewesen sein. "Nach Abschluss der Erhebungen werden diese der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht", so die Polizei.

