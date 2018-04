Wütende Zuschauer 30. April 2018 10:40; Akt: 30.04.2018 11:13 Print

Massenschlägerei mit Messer bei Fußballturnier

Hitzige Gemüter lieferten sich am Sonntag bei einem Fußballturnier in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) in der Weststeiermark eine wilde Prügelei.