Menschen in brennendem Gehöft eingeschlossen

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, steht ein Haus in Graden bei Köflach in Flammen.

Drei Personen sollen sich noch im Gebäude befinden, berichtet die Polizei.

Die Einsatzkräfte sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Laut "APA" ist die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausgerückt.

Ersten Informationen zufolge soll es sich bei dem Gebäude um einen abgelegenen Bauernhof mit zwei Häusern handelt. Das Gehöft befindet sich am Ende einer schmalen Straße auf einer Anhöhe in der Nähe eines Waldrandes.

LKA im Einsatz

Das Landeskriminalamt (LKA) ist ebenfalls bereits vor Ort, ein Verbrechen ist daher nicht auszuschließen.

