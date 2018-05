Bub (8) überquert Straße und wird von Pkw erfasst

Der Achtjährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld stieg am Mittwoch gegen 13.00 Uhr an einer Haltestelle in Mitterberg aus dem Schülerbus aus und wollte unmittelbar danach vor diesem die Fahrbahn überqueren.

Zur gleichen Zeit war ein 67-Jähriger mit seinem Auto auf der Gemeindestraße in Richtung Altenberg unterwegs und fuhr an dem angehaltenen Bus vorbei.

Der Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zu einer Kollision. Der Bub wurde von dem Auto erfasst und in einen Straßengraben geschleudert.

In Spital geflogen

Bei dem Zusammenstoß erlitt der Achtjährige schwerste Verletzungen. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert und auf die Kinderklinik gebracht.

(wil)