Radfahrer kollidiert mit Auto und stirbt

Tödlicher Unfall am Sonntag im Ortsteil Tipschern in Mitterberg-St. Martin (Bezirk Liezen).

Eine 23-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Paß-Stein-Straße L729 in Richtung Prenten unterwegs, berichtet die Polizei.

In einer unübersichtlichen Linkskurve kam die junge Autofahrerin zu weit in die Fahrbahnmitte und prallte gegen einen entgegenkommenden Radfahrer, der ebenfalls in der Fahrbahnmitte fuhr.

Der 79-jährige Radler, der einen Radhelm trug, wurde bei dem Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Laut Polizei erlitt er dabei tödliche Verletzungen.

Radfahrer verstirbt an Unfallstelle

Die alarmierte Notärztin des Rettungshubschraubers versuchte noch das Leben des Mannes zu retten, doch nach vergeblichen Reanimationsmaßnahmen konnte sie nur noch dessen Tod feststellen. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.





