54-Jähriger soll eigenen Vater getötet haben

Wie die LPD Steiermark am Donnerstag bekannt gibt, wird ein 54-Jähriger verdächtigt vor knapp zwei Wochen seinen 82-jährigen Vater getötet zu haben.

Stieftochter beschuldigt Bruder

Am 10. Juli verständigte der 54-Jährige selbst einen Arzt und gab an, dass sein Vater im gemeinsam bewohnten Haus verstorben sei. Eine Totenbeschau werde benötigt. Der Arzt stellte daraufhin einen natürlichen Tod fest, sodass die Leiche zur Bestattung freigegeben wurde.

Am 21. Juli zeigte die Stieftochter des Verstorbenen bei der Polizei in Salzburg allerdings an, dass sie betreffend des Ablebens ihres Stiefvaters Zweifel habe. Sie vermute, dass ihr Stiefbruder mit dem Tod im Zusammenhang stehen könnte.

Nachträgliche Obduktion ergab Fremdverschulden

"Daraufhin leitete die Polizeiinspektion Voitsberg die Erhebungen ein. Die Polizisten teilten den Sachverhalt der Staatsanwaltschaft Graz mit, welche eine Obduktion der Leiche anordnete", so die LPD Steiermark. Zu diesem Zeitpunkt war die Leiche bereits zu einem Krematorium überstellt worden. Bei der folgenden gerichtsmedizinischen Obduktion ergab sich der Verdacht auf Fremdverschulden, worauf das Landeskriminalamt Steiermark die Erhebungen übernahm.

Aufgrund der Umstände und der Erkenntnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme des Sohnes des Verstorbenen an.

Sohn streitet die Tat ab

Der in Voitsberg lebende 54-jährige deutsche Staatsbürger wurde am Dienstag (24.6.) vom Einsatzkommando in seinem Haus in Voitsberg festgenommen. Nach der Ersteinvernahme wurde der Tatverdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Der 54-Jährige zeigt sich nicht geständig, weitere Erhebungen sind notwendig.

