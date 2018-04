Tödlicher Unfall: Radler kollidiert mit Reh

Ein ebenso Aufsehen erregender wie ungewöhnlicher Unfall hat gegen Sonntagmittag in Wagendorf im Gemeindegebiet von Lafniz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein tödliches Ende genommen. Ein 25 Jahre alter Mountainbiker ist laut der Rohrbacher Polizei bei einer gemeinsamen Radtour mit seinem Vater auf einer Gemeindestraße mit einem Reh kollidiert.

Die beiden Radler waren laut "Kleine Zeitung" auf der abschüssigen Fahrbahn mit knappen 40 km/h bergab unterwegs, als plötzlich das Wildtier auf die Straße sprang. Der 25-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und knallte frontal gegen das Reh. Er segelte im hohen Bogen durch die Luft landete kopfüber auf dem Boden.

Reh bei Kollision getötet

Sofort setzte sein Vater die Rettungskette in Gang. Der verunglückte Radler musste mit dem Notarztheli C16 in das LKH Graz geflogen werden. Dort wurde ersten Angaben zufolge ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Abschürfungen am ganzen Leib festgestellt.

Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Es hatte bei der Kollision derart schwere Verletzungen davongetragen, dass es noch an der Unfallstelle verstarb.

