Großeinsatz! Mülldeponie steht in Vollbrand

Kurz vor sechs Uhr früh leckten Flammen aus einer Recyclinganlage des Betriebes in St. Michael in der der Obersteiermark. Mindestens 120 Einsatzkräfte von 20 Feuerwehren aus dem Bereich Leoben und Bruck an der Mur sind vor Ort.

Unter schwerem Atemschutz nahmen die Florianijünger den Kampf gehen den Brand auf. Nach Informationen des "ORF" könnten die Löscharbeiten sogar noch Stunden dauern, denn es ist nicht mehr möglich zum Brandherd, der sich in einer Halle befindet, vorzudringen. Das Gebäude wurde schwer beschädigt, ein Großteil wurde als einsturzgefährdet eingestuft.

Trotz der dramatischen Ausmaße des Feuers gibt es bislang glücklicherweise keine Verletzten – auch bestehe nach Angaben von Experten keine Gefahr für die umliegende Bevölkerung. Wegen der immensen Rauchentwicklung musste auch die angrenzende Bundesstraße vorübergehend gesperrt werden. Auf der nahen A9 Phyrn Autobahn kam es ebenfalls zu Behinderungen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)