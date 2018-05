Mutmaßliche IS-Anhänger in Flüchtlingsheim gefasst

Schwerbewaffnete Beamte der Spezialeinheit Cobra haben am Donnerstagabend eine Flüchtlingsunterkunft in einem Mehrparteienhaus in Judenburg gestürmt und drei irakische Asylwerber festgenommen.

Die drei Terrorverdächtigen, denen die Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) vorgeworfen wird, sollen während der Flüchtlingskrise 2016 nach Österreich gekommen sein und seither als Asylwerber hier leben, berichtet die "Kleine Zeitung".

Der Hauptverdächtige soll 22 oder 23 Jahre alt sein. Auch die beiden weiteren Verdächtigen sind irakische Staatsbürger, von denen einer noch ein Unter-21-Jähriger sein soll. Über einen Hinweis Dritter sollen Polizei und Verfassungsschutz von der IS-Anhängerschaft der drei Verdächtigen erfahren haben.

Die drei Verdächtigen sind nun in Untersuchungshaft und werden vom Verfassungsschutz verhört.



(red)