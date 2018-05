Mutter prügelte Polizisten in der Volksschule

Polizeieinsatz in der Bertha von Suttner-Volksschule in Graz. Bei einem Elterngespräch am Donnerstagvormittag eskalierte die Lage, eine Mutter begann im Gespräch mit Lehrern und dem Jugendamt zu toben.

Die schreiende Frau ließ sich nicht beruhigen, die Direktorin musste die Polizei alarmieren. Zwei Streifenwagen mit fünf Polizisten rückten an, doch die Frau wehrte sich. Sie schlug um sich, verletzte zwei Polizisten leicht, bevor sie am Boden fixiert werden konnte.

Frau mit Vorgeschichte

Sie wurde in die Landesnervenklinik Sigmund Freud eingeliefert. Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, gibt es eine ähnlich brutale Vorgeschichte. Die Frau soll schon im Februar auf die Direktorin eingeprügelt haben, weil diese ihr mitteilte, dass ihr Kind keine regelmäßige Jause oder Unterrichtsmaterialien bei sich hat. Die Unterrichtszeiten würde der Spross "frei interpretieren". "Die Frau ist ja leider keine ganz Unbekannte mehr", hört man aus der Polizeiinspektion Karlauerstraße.

Schulpsychologe kommt

Nun tritt Schulpsychologe Franz Zollneritsch auf den Plan. Er wurde nach dem Vorfall am Donnerstag verständigt und soll nun die Schule betreue. Ein Mobiles Interkulturelles Team soll die Situation mit den Kindern besprechen, heißt es. Er hält es für wichtig, alles aufzuarbeiten und keine Traumata zuzulassen.

"Das haben alle Kinder, Lehrer und viele Eltern mitbekommen", sagt er der "Kleinen Zeitung", da gebe es nun große Verunsicherung. Auch nach dem ersten Vorfall im Februar habe man die Schulleitung unterstützt, man ging damals aber von einem einmaligen Vorfall aus. Nun sei die Situation aber "gravierend", die Schule sei von einer "komplexen Problematik an einem komplexen Standort" betroffen.

(red)