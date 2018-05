Sechsjähriger stürzt aus Fenster vier Meter in Tiefe

Laut Polizei hielt sich der 6-Jährige gegen 17.45 Uhr in seinem Kinderzimmer auf. Er stellte sich auf sein Bett, das sich direkt neben dem Fenster befand, und sah hinaus.

Als er am Nachbarsgrund einen Kindergartenfreund bemerkte, rief er ihm zu und lehnte sich dabei an das am Fenster angebrachte Insektenschutzgitter.

Gitter gab nach

Das Gitter hielt dem Druck des Kindes allerdings nicht stand, löste sich und fiel aus dem Fenster. Der Sechsjährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte aus dem Fenster.

Der Bub fiel rund vier Meter in die Tiefe und blieb verletzt auf dem Boden liegen. Das Kind wurde mit dem Hubschrauber in das Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen.

(wil)