Notarzt kann nur noch Tod von Biker (49) feststellen

Gegen 21.20 Uhr fuhr am Dienstag der 49-jährige Grazer auf der Hitzendorferstraße (L301) von Mooskirchen kommend in Fahrtrichtung Graz. Im Bereich Hitzendorf kam der 49-Jährige aus bisher unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über die Bordsteinkante einer Verkehrsinsel und prallte gegen eine Steinmauer sowie eine Leitschiene.

Die alarmierten Rettungskräfte sowie ein Notarzt leisteten noch an Ort und Stelle Erste Hilfe und führten Reanimationsmaßnahmen durch. Der 49-Jährige verstarb jedoch aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung konnten bisher nicht erhoben werden. Die Angehörigen wurden vom Tod des 49-Jährigen verständigt und werden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Motorrad prallte gegen Pkw

Gegen 18.15 Uhr wollte ein 52-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark in der Straßganger Straße in Graz zu einer Tankstelle zufahren. Der 52-Jährige hielt seinen Pkw verkehrsbedingt an. Als der Gegenverkehr es zuließ, bog der 52-Jährige links ab. Zeitgleich fuhr ein Motorradfahrer in der entgegengesetzten Richtung an der stehenden Kolonne rechts vorbei.

In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer zu Sturz kam. Dabei erlitt der 54-jährige Motorradfahrer aus Graz schwere Verletzungen und wurde in das Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Moped kollidierte mit Pkw

Gegen 15.45 Uhr war ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Moped von der B 73 kommend in Fahrtrichtung Empersdorf (Bezirk Leibnitz) unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 78-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz die Gemeindestraße Rauden – Empersdorf überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach der Erstversorgung wurde der 16-Jährige mit einer schweren Beinverletzung in die Chirurgie des Landeskrankenhauses Graz eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

