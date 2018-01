Obdachloser kommt in Flammen ums Leben

Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen haben Passanten in der Idlhofgasse in Graz bemerkt, dass bei einem Haus ein Dachstuhl in Brand geraten war.

Sie alarmierten die Feuerwehr, die sofort mit den Löscharbeiten begann. Ein 40-Jähriger kam in den Flammen ums Leben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch den Notarzt konnte dem Mann, dessen Identität noch nicht geklärt ist, nicht mehr geholfen werden. Ein weiteres 21-jähriges Brandopfer wurde mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Wohnhaus, das in Brand geraten war, handelt es sich um ein Abbruchhaus. Deshalb geht die Polizei davon aus, dass die beiden Opfer dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen sind.

Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Ermittlungen laufen. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Graz war mit 23 Personen und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Das Haus landete 2016 in den Schlagzeilen, da es besetzt war und nach wenigen Tagen durch einen spektakulären Polizeieinsatz geräumt wurde.

(red)