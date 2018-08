Steirer seit Tagen vermisst - Sohn bittet um Hilfe

"Seit Sonntag ist mein Vater Othmar Brunner (Alter: in den 50igern) in Tillmitsch/Kaindorf (Bezirk Leibnitz) spurlos verschwunden!", wendet sich der Sohn des vermissten Südsteirers via Facebook an die Bevölkerung.

Eine Suche mit Spürhunden habe bisher keinen Erfolg gebracht. Die Polizei hat Wertsachen (Schlüssel und Handy) sowie das Auto des Mannes bei dessen Wohnung gefunden. Seit vier Tagen fehlt dennoch jede Spur vom Steirer.

"Falls ihn jemand gesehen hat, meldet euch bei mir oder der örtlichen Polizeistation", bittet der verzweifelte Sohn um Hilfe. "Wir sind verzweifelt und wissen nicht, wo er sein könnte. Laut Polizei macht es Sinn die Suche über Social Media zu verbreiten. Wir hoffen sehr ihn schnellstmöglich und wohlauf zu finden."

Am Donnerstag soll die offizielle Abgängigkeitsmeldung durch die LPD Steiermark folgen.

Der Beitrag wurde bis zum Mittwochabend schon fast 11.000 Mal geteilt.

