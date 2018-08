Passant zog Lenker aus brennendem Autowrack

Ein 38-jähriger Mann baute am Sonntagabend in der Weststeiermark einen schweren Verkehrsunfall. Der Voitsberger war mit einer 26-jährigen Beifahrerin gegen 21.30 Uhr auf der Kleinwöllmißstraße in Richtung Teigischgraben unterwegs.

In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Wagen begann zu brennen.

Aus brennendem Auto gezogen

Der Lenker und seine Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Die Frau (26) konnte sich noch selbst aus dem Wagen retten, der Unfalllenker nicht. Ein 33-jähriger nachkommender Fahrer eilte zu Hilfe. Er konnte den Mann schließlich aus dem brennenden Wrack ziehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Gaisfeld übernahm die Einsatzleitung und war damit beschäftigt, den Brand zu löschen, bevor die Flammen auf den nahen Wald übergreifen konnten.

Vermutlich betrunken

Die beiden Schwerverletzten wurden schließlich per Rettung ins Spital gebracht. Weil der Mann einen Alkotest verweigerte, wurde eine Blutabnahme zur Feststellung einer eventuellen Alkoholisierung angeordnet.

Am Auto entstand Totalschaden.

(red)