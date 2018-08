Pilotin bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Die 42-Jährige startete gegen 10 Uhr am Gelderkogel. Kurz nach dem Start verlor sie an Höhe, driftete vom Kurs ab und knallte in rund 10 Metern Höhe gegen einen Baum.

Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Der Gleitschirm hatte sich in den Ästen des Baumes verfangen.

Kurz nach der 42-Jährigen war ein anderer Gleitschirmpilot gestartet und hatte den Unfall beobachtet.

Bei seiner Landung verständigte er den Gatten der Frau, der am Landeplatz in Tober auf sie wartete. Der 47-jährige Ehemann verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Mitglieder der Bergrettung Fladnitz retteten die Schwerverletzte vom Baum. Anschließend wurde sie mittels Rettungshubschrauber "Christophorus 16" in das Landeskrankenhaus Graz geflogen.

(red)