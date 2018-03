50 Feuerzeuge gestohlen 20. März 2018 08:33; Akt: 20.03.2018 08:33 Print

Polizei nimmt Einbrecher in Lebensmittelmarkt fest

In der Nacht auf Dienstag hat ein 23-Jähriger in ein Lebensmittelgeschäft in Leoben eingebrochen. Die Polizei erwischte den jungen Mann noch im Gebäude.