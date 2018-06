Polizei sucht zwei dreiste Trickdiebinnen

Der 85-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung behob Polizeiangaben zufolge gegen 13 Uhr Geld an einem Bankomat in der Andritzer Reichsstraße in Graz. Plötzlich näherten sich ihm zwei Frauen, die ihn vor der Bank am Gehsteig ansprachen. Dann umarten sie ihn wie einen alten Bekannten.

"Der 85-Jährige löste sich aus der Umarmung und stellte kurz später das Fehlen seiner Geldbörse fest", so die LPD Steiermark.

Die Polizeiinspektion Graz-Andritz ersucht nun unter der Telefonnummer 059133/6581 um Zeugenhinweise.

Personenbeschreibung:

Beide Frauen sind um die 20 Jahre alt und haben südländisches Aussehen. Eine der mutmaßlichen Täterinnen wird als mollig, rund 160 Zentimeter groß und mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Ihre Begleiterin sei rund 170 Zentimeter groß, habe eine schlanke Statur und trage ebenfalls kurze dunkle Haare.

