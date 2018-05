Polizei warnt vor Pkw-Einbrüchen mit Störsender

Am Donnerstag wurden in Seiersberg bei Graz zwei Autos aufgebrochen und Bargeld aus den Fahrzeugen geklaut. Wie die Polizei mitteilt, ging der bisweilen unbekannte Täter besonders gerissen vor: So wurden die Pkw-Einbrüche mithilfe eines Störsenders begangen.

Die Einbrüche geschahen in der Früh zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr. Zwei Frauen stellten ihre Fahrzeuge unabhängig voneinander am Parkplatz eines Großhandelsgeschäftes ab, schlossen wie gewohnt ab und gingen in das Geschäft. "Beim Verschließen der Fahrzeuge dürfte ein Unbekannter die elektrischen Zentralverriegelungen durch Verwendung eines Störsenders außer Kraft gesetzt haben und gelangte so in die Fahrzeuge", teilt Markus Lamb von der LPD Steiermark mit.

Wertsachen nicht im Wagen lassen

Die Lenkerinnen hatten ihre Taschen im Wagen gelassen. Aus diesen konnte der Dieb Bargeld in der Höhe von über 2.000 Euro erbeuten. "Einbruchsspuren konnten an den Pkw nicht sichergestellt werden", so die Polizei, die Autofahrer zur Vorsicht rät.

Hier ein paar Tipps zum Schutz vor einem Pkw-Einbruch:

>>> Stellen Sie ihr Fahrzeug wenn möglich in bewachten oder zumindest frequentierten Bereichen ab.

>>> Lassen Sie keine Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen. Ein Auto ist kein Tresor!

>>> Nehmen Sie wertvolle und schützenswerte Gegenstände (z.B. Ausweise, Kfz-Papiere, Handtaschen, Laptops, Mobiltelefone, Navigationsgeräte, etc.) mit.

>>> Sperren Sie ihr Fahrzeug nach jedem Verlassen ab und prüfen Sie nach, ob es tatsächlich versperrt ist.

>>> Überprüfen Sie die Schlösser regelmäßig auf Ihre Funktionstüchtigkeit.

