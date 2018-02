Polizeihund "Groll" spürt abgängigen Mann auf

Der 80-Jährige war in einem Pflegeheim in Kaindorf bei Hartberg (Steiermark) untergebracht und dürfte am Samstag in den Abendstunden die Einrichtung unbemerkt verlassen haben. Das Pflegepersonal erstattete die Anzeige bei der Polizei, worauf eine großangelegte Suchaktion unter Zuhilfenahme der Feuerwehr und einer freiwilligen Suchhundestaffel (rund 20 Hundeführer) eingeleitet wurde. Diese Suchaktion verlief vorerst negativ.

Nach einer erfolgten Anforderung beteiligten sich ab den Morgenstunden des heutigen Sonntags auch Hundeführer der Polizeidiensthundeinspektion Süd an der Suchaktion.

In Waldstück gefunden

Gegen 09.45 Uhr konnte der Polizeihund "Groll van de Duvetorre", ein belgischer Schäferrüde, mit seinem Polizeidiensthundeführer Gruppeninspektor Manfred Niederl, den Abgängigen aufspüren.

Der 80-Jährige befand sich in einem Waldstück rund eineinhalb Kilometer vom Pflegeheim entfernt und war ansprechbar. Der unterkühlte Abgängige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vorsorglich in das LKH Hartberg eingeliefert.

(red)