Polizist bei Schlägerei am Hauptbahnhof verletzt

Am Mittwochabend ereignete sich beim Grazer Hauptbahnhof eine Schlägerei, bei der eine 18-Jährige und ein 21-Jähriger verletzt wurden. Zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 20 Jahren wurden festgenommen. Auch ein Polizeibeamter erlitt leichte Verletzungen.

Streit unter Paar eskaliert

"Aus bisher unbekannten Gründen kam es gegen 21.25 Uhr im Bereich einer Liftanlage am Grazer Hauptbahnhof zu einem Raufhandel mit mehreren Beteiligten", so die LPD Steiermark am Donnerstag in einer Aussendung. Ein Pärchen (18 und 21 Jahre) geriet sich heftig in die Haare, woraufhin sich auch noch drei Grazer im Alter von 17 und 20 Jahren einmischten. Ein Passant bemerkte die Rauferei und verständigte daraufhin die Polizei.

Beamter verletzt

Den einschreitenden Beamten gelang es relativ rasch, die Streithähne zu trennen. "Bei der Sachverhaltsaufnahme widersetzte sich aber ein Brüderpaar (17, 20) der Amtshandlung", teilt die Polizei mit. Dabei wurde einer der Polizisten verletzt.

Die beiden Raufbolde wurden daraufhin festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Die Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz übernommen.

