Über Balkon Zutritt verschafft 13. Mai 2018 11:10; Akt: 13.05.2018 11:13 Print

80-Jährige in ihrem Haus überfallen und betäubt

In der Nacht auf Samstag ist eine Frau in ihrem Wohnhaus in Preding (Bezirk Weiz) Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Täter erbeuteten Goldschmuck und flüchteten.