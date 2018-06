Radler von Zug erfasst und mitgeschleift: Koma

Drama im steirischen Mürzzuschlag am Dienstag gegen 14 Uhr: Ein Radfahrer wurde beim Überfahren der Gleise von einer Lok erfasst und vom Zug mitgeschleift. Der 37-Jährige blieb reglos am Unfallort liegen.

Binnen Minuten waren Notarzt und Rettungsteam vor Ort, Notfallmediziner musste das Opfer noch an Ort und Stelle in einen künstlichen Tiefschlaf versetzen. Dann wurde der Schwerverletzte mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 3 aus Wiener Neustadt ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen. Der Radfahrer schwebt in Lebensgefahr.

(Lie)