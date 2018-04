Raika-Räuber fuhr auf Urlaub und kaufte Auto

Am 23. März gegen 15 Uhr überfiel ein maskierter, bewaffneter Mann eine Raiffeisenbank in Großsteinbach: "Überfall, Geld her, schneller, schneller", sagte er der Angestellten an der Kassa.

Lesen Sie hier unseren Bericht von damals!

Mit Tausenden Euro in einem Plastiksackerl machte sich der damals noch Unbekannte auf und davon. Er blieb flüchtig, bis die Polizei ihn in den vergangenen Tagen ausforschen konnte.

Das war harte Arbeit. Die Polizisten überprüften rund 50 Fahrzeuge, die als mögliches Fluchtauto in Frage kamen. Die Polizeiinspektion Ilz und die EGS unterstützten das Landeskriminalamt Steiermark dabei.

Autos, Urlaub, Reparaturen

Der festgenommene Tatverdächtige ist 24 Jahre alt und stammt aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Die Polizei hat auch schon eine Vermutung, wofür er das erbeutete Geld verwendet hat. Er soll ein Auto und Fahrzeugteile gekauft haben, seine Kreditschulden zurückbezahlt und mehrmals auf Urlaub gefahren sein.

Nun wird der Verdächtige einvernommen und im Anschluss in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

(red)