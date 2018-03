Raubüberfall auf Raika-Filiale – Täter flüchtig

Um 15 Uhr am Freitagnachmittag betrat ein maskierter, mit einer Faustfeuerwaffe bewaffneter Mann die Raiffeisenbank Großsteinbach. Der unbekannte Täter ging auf einen Bankangestellten, der sich alleine am Kassenschalter befand, zu und forderte mit den Worten "Überfall, Geld her, schneller, schneller" die Herausgabe von Bargeld. Zugleich drückte er dem Bankangestellten einen Plastiksack in die Hand.

Der Raika-Mitarbeiter tat, was ihm befohlen wurde und entnahm Bargeld aus der Kassenlade. Er gab es in den Plastiksack und überreichte diesen dem Täter, der sofort daraufhin die Flucht ergriff.

Der Bankangestellte und zwei weitere Kollegen, die sich während des Überfalles in angrenzenden Büros aufgehalten hatten, liefen sich vor das Bankgebäude und beobachteten, wie ein silberfarbener Pkw mit quietschenden, durchdrehenden Reifen davonbrauste.

"Zur Ermittlung des unbekannten Täters wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Der Beschuldigte ist mit der Beute derzeit noch flüchtig", informiert das Landeskriminalamt Steiermark.

