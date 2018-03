"Fünf Euro oder ich geh' dir nach und bring' dich um"

Gegen 21 Uhr am Samstagabend befand sich der 33-Jährige an der Haltestelle "Geidorfplatz" in der Grazer Innenstadt. Plötzlich näherte sich ihm ein Unbekannter und forderte ihn auf, ihm fünf Euro zu geben. Nachdem der 33-Jährige den unbekannten Mann ignorieren und einfach weiter gehen wollte, rastete dieser aus und bedrohte den Grazer: "Dreh dich ruhig um, geh weiter, dann gehe ich dir nach und bringe dich um."

Daraufhin händigte der 33-Jährige dem Unbekannten die verlangten fünf Euro aus. Er blieb unverletzt und erstattete Anzeige. Der Räuber flüchtete.

Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten, der wie folgt beschrieben wird: männlich, zwischen 35 und 45 Jahre alt, etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, kurze braune Haare.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das Stadtpolizeikommando Graz (Tel. Nr.: 059 133/65 3333).

(red)