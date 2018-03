Mann überfallen und krankenhausreif geprügelt

Gegen 4.00 Uhr am Morgen des 18. Februar ging der 24-Jährige mit seiner 29-jährigen Lebensgefährtin in der Griesgasse in Richtung Griesplatz, als ihn eine unbekannte Person anrempelte und er gleichzeitig von weiteren vier Personen eingekreist wurde. Er wurde von den Unbekannten zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert.

Weil er sich jedoch weigerte, schlugen und traten die Tatverdächtigen heftig auf den jungen Mann ein. Die Unbekannten entrissen dem 24-Jährigen daraufhin die Geldbörse und ergriffen die Flucht. Sie erbeuteten einen Betrag von mehreren hundert Euro.

Das Opfer erlitt eine Nasenbeinfraktur und musste sich im Landeskrankenhaus Graz operieren lassen. Einer der Täter versetzte auch der 29-jährigen Freundin des Opfers einen Schlag ins Gesicht, wodurch sie eine leichte Verletzung erlitt.

Ermittlungen laufen noch

Die steirische Polizei fahndet nach den unbekannten Tatverdächtigen. Von einem der mutmaßlichen Täter liegt eine

Personsbeschreibung vor: Der Mann wird auf etwa 30 Jahre geschätzt und seit 180 bis 190 Zentimeter groß. Er habe eine stämmige Statur, sowie schwarze, seitlich abrasierte Haare und hätte mit einem arabischen Akzent gesprochen. Von den anderen am Überfall Beteiligten liegt keine Beschreibung vor.

Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer, 059133/65 3333.

