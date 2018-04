Rettung fuhr bei Rot, Pkw krachte in Krankenwagen

Der Unfall ereignete sich am Karsamstag an der Tivolikreuzung in Leoben in der Steiermark. Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt war innerhalb von kürzester Zeit vor Ort.

Die Florianis erkundeten die Unfallstelle und stellten fest, dass ein Pkw mitten auf der Kreuzung mit einem Rettungswagen zusammengestoßen war.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet hatte der Rettungswagen die Kreuzung bei Rot passieren wollen. Die Sanitäterinnen fuhren mit Blaulicht, weil sie dringend benötigte Blutkonserven von Graz nach Leoben transportierten.

Die Lenkerin des Rettungswagens konnte dem 18-jährigen Pkw-Lenker, der in dem Moment aus der Zeltenschlagstraße herausfuhr, nicht mehr ausweichen. Das Auto traf den Rettungswagen seitlich und schleuderte ihn gegen einen Ampelmast.

Lenker leicht verletzt

Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und konnte das Spital nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Während die Lenkerin der Rettung unverletzt blieb, wurde ihre Beifahrerin ebenfalls ambulant behandelt.

Zur Sicherung der Unfallstelle und der Bindung der auslaufenden Betriebsmittel waren die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göß im Einsatz.

