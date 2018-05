Mit Handy Hilfe gerufen 08. Mai 2018 15:08; Akt: 08.05.2018 15:08 Print

66-Jähriger bricht sich bei Forstunfall Unterschenkel

In einem Wald in St. Veit im Bezirk Leibnitz hat sich am Dienstag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann verletzte sich beim Absägen eines Baumstamms schwer.