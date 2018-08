Schon wieder Kleinkind mit heißem Tee verbrüht

Zu einem tragischen Unfall ist es in der Nacht auf Donnerstag in Kalwang (Bezirk Leoben) gekommen: Gegen Mitternacht hatte sich ein 13-jähriger Bub, der Bruder der Verletzten, in der Küche des Wohnhauses einen Tee zubereitet. Da er den Tee noch etwas ziehen lassen wollte, ließ er den Becher stehen und verließ die Küche wieder.

Erste-Hilfe-Maßnahmen bei kleineren Verbrennungen oder Verbrühungen

Bei Verbrühung: Kleider sofort entfernen.

Bei Verbrennung: Kleider nur entfernen, wenn sie nicht haften.

Betroffene Körperstelle unter fließendem kaltem Wasser 15 - 20 Minuten kühlen.

Kleine Verbrennungen oder Verbrühungen geringen Grades (ohne Blasenbildung) an der Luft heilen lassen (nicht mit einem Pflaster oder Verband abdecken)



Mäderl unbemerkt wieder aufgestanden

Währenddessen begab sich die bereits schlafen gelegte Zweijährige, die wohl unbemerkt wieder aus ihrem Bett gekrochen war, in die Küche. Sie zog den Kunststoffbecher mit dem heißem Tee nichtsahnend von der Arbeitsfläche. "Dabei wurde der Tee teilweise über das Gesicht und den Brustkorb vergossen", so die Polizei.

Die Mutter, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks gerade im Badezimmer befand, verständigte sofort die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde das Mädchen ins LKH Leoben eingeliefert. Sie musste dort stationär aufgenommen werden. Laut Arzt erlitt die Kleine Verbrennungen ersten und zweiten Grades.

Erst am Montag Montag verbrühte sich ein Klindkind (3) in Döbriach (Bezirk Spittal an der Drau) schwer. Auch in diesem Fall übergoss sich ein Bub mit kochend-heißem Tee.

Lesen Sie mehr zum Thema: Verbrennungen bei Kindern >>>

(red)