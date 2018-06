Kuh ging auf Wanderer los – Zwei Verletzte

Eine Kuh attackierte Sonntagmittag eine vierköpfige Wandergruppe. Dabei wurden zwei der vier Sportler verletzt.

Um kurz vor 12 Uhr befanden sich die Wanderer im Koralmgebiet und gingen von der Bärentalhütte kommend in Richtung Grünangerhütte. Beim Überqueren einer Weide ging die Gruppe an einer Kuh vorbei, die frisch gekalbt hatte und sich deshalb wohl bedroht gefühlt hatte.

Mit Stöcken vertrieben

Das Tier attackierte die Gruppe und stieß dabei eine 74-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg zu Boden. Anschließend griff die Kuh die am Boden liegende Frau noch weiter an. Der Rest der Gruppe versuchte das Rind mit ihren Wanderstöcken zu vertreiben. Das Tier ließ daraufhin von der Wanderin am Boden ab und ging die anderen Personen an. Dabei wurde ein 78-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, verletzt.

Nach einiger Zeit ließ die Kuh von der Gruppe ab. Die Wanderer konnten sich zur Grünangerhütte retten und verständigten die Einsatzkräfte. Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung durch und lieferte die Verletzten in das Landeskrankenhaus Weststeiermark ein.

