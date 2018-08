Schwangere bei Crash mit Alkolenker verletzt

Gegen 18.40 Uhr fuhr der 35-jährige Slowene auf dem Kalvariengürtel in Graz (Bezirk Lend) in Richtung Osten. Auf der Kreuzung Hackhergasse ist der Mann trotz Rotlicht in die Kreuzung eingebogen. Er wollte diese in gerader Richtung überqueren. Dabei krachte er allerdings mit der entgegenkommenden 24-jährigen, schwangeren Pkw-Lenkerin aus Graz, die bei Grünlicht nach links in die Hackhergasse einbiegen wollte, zusammen.

Beide Autofahrer erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen. Die 24-jährige schwangere Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und zur Beobachtung stationär aufgenommen. Der 35-Jährige wurde auch ins Spital gebracht.

Schein weg

Der Slowene war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Die Feuerwehr Graz war zur Fahrbahnreinigung im Einsatz.

(red)