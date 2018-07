Gewitter 14. Juli 2018 20:16; Akt: 14.07.2018 21:11 Print

Schweres Hagel-Unwetter in Hartberg

In Hartberg in der Steiermark ist am Samstag ein heftiges Hagel-Unwetter niedergegangen. Hagelkörner ließen Straßen und Wiesen wie schneebedeckt erscheinen.