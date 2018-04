Schwerer Crash mit gestohlenem Pkw

Wie die Freiwillige Feuerwehr Obergroßau in ihrem Bericht mitteilt, wurden sie am frühen Sonntagmorgen noch vor 7 Uhr zu einem Unfall auf der Südautobahn (A2) gerufen. "Auf der Anfahrt stellte sich heraus, dass der Verkehrsunfall nicht auf der Autobahn, sondern auf der Schotterbegleitstraße vor der Abfahrt Sinabelkirchen war. Ein mit drei Rumänen besetztes Fahrzeug mit französischem Kennzeichen ist von der A2 abgekommen und auf der Begleitstraße am Dach zu liegen gekommen", so die Florianis.

Die drei Insassen befreiten sich offenbar selbst aus dem Wrack. Sie erklärten den Einsatzkräften, dass der Fahrer nach dem Unfall spurlos verschwunden sei. Allerdings stellte sich bald heraus, dass der Wagen offenbar gestohlen war. "Während der Aufräumarbeiten entdeckten wir noch, dass das Auto vermutlich gestohlen (kurzgeschlossen) war", so die FF Obergroßau.

Die drei Rumänen, die wie durch ein Wunder alle nur leichte Verletzungen davongetragen haben, wurden an Ort und Stelle festgenommen. Die Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Neben der FF Obergroßau standen auch die Florianis von Untergroßau im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und den verunglückten Pkw zu bergen.

(red)