Bezirk Weiz 01. August 2018 10:11; Akt: 01.08.2018 10:11 Print

Mopedlenker rast Polizei davon und stürzt in Bach

Ein 17-jähriger Mopedlenker kam am Montag in St. Margarethen an der Raab (Bezirk Weiz) von der Straße ab und stürzte in einen Bach. Er wollte vor der Polizei fliehen.